Préstamos ANSES: Cómo adquirir hasta $200.000 con los nuevos cambios

Y los préstamos personales para quienes cobren pensiones no contributivas por Invalidez o por Madre de 7 hijos, también son por un monto de $5.000 hasta $70.000 en 24, 36, 48 y 60 cuotas, siempre y cuando no excedan el 20% del ingreso mensual.

Los créditos personales para personas que cobren la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la pensión no contributiva por Vejez, son por un monto de $5.000 hasta $70.000 en 24 a 60 cuotas, siempre y cuando no excedan el 20% del ingreso mensual.

