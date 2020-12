Primer año sin títulos de Gallardo en River, pero puede ir por dos en enero

De todos modos, a pesar de no haber conseguido celebrar en todo el año, no bien arranque el 2021 Gallardo tendrá rápidamente dos chances de festejar. El 17/1 se disputará la final de la Copa Diego Maradona, en la que el conjunto de Núñez está peleando la punta junto a Boca en el Grupo A de la Fase Campeón. En caso de terminar como líder, definirá al ganador junto al puntero de la otra zona. Por otro lado, el Millonario está en las semifinales de la Libertadores y enfrentará al Palmeiras por un lugar en la definición el 30 de enero en el Maracaná. Para el “Muñeco” puede haber revancha rápido.

You May Also Like