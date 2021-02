Primer parte médico de Kari Gao

El viernes, la noticia de que Karina Gao, la influencer china que actualmente trabaja como cocinera en Flor de Equipo, contrajo coronavirus generó alerta en sus seres queridos y en sus seguidores porque su cuadro se complicó. Kari está cursando un embarazo, de 25 semanas, y tuvo que ser inducida a un coma farmacológico, en el Sanatorio Otamendi.

“Este va a ser mi último mensaje a esta comunidad hermosa, que me acompañó durante estos 5 años. Les voy a pedir un último favor, recen por mí. Me van a inducir a coma, en dentro de 15 minutos. No sabemos cuándo me voy a despertar. Recen por favor por mí“, escribió Kari en Instagram, dando cuenta de su delicado cuadro de salud.

Este sábado, Nancy Pazos, compañera de la cocinera en el programa que conduce Florencia Peña, comunicó en Twitter el primer parte médico de la influencer: “Según el último parte médico, Kari, nuestra compañera Karina, está oxigenando bien. Ella y su bebé. Tiene fuerzas. Va a salir junto a su bebé“.

Desde el Instagram de Karina Gao también dieron un breve informe sobre su salud: “¡Gracias a todos por el amor y la paciencia! Kari está estable y pasó una buena noche. Es momento de seguir rezando y enviando buena energía. Cualquier otra novedad, la comunicaremos por este medio“.

Según el último parte médico @karinagao nuestra compañera Karina, está oxigenando bien. Ella y su bebé. Tiene fuerzas. Va a salir junto a su bebé. pic.twitter.com/q1MfhRha4b — N💚ncy P💚zos (@NANCYPAZOS) February 6, 2021

Fuente: Ciudad Magazine

Comentarios

comentarios