Principales municipios británicos advierten que quebrarán si no reciben apoyo financiero

El alcalde de la norteña ciudad inglesa de Sheffield, Dan Jarvis, recordó que el primer ministro prometió que no se volvería a la austeridad, pero advirtió que si el gobierno local no obtiene el apoyo que necesita, “eso es exactamente a lo que se enfrentarán nuestras comunidades”.

“A menos que el gobierno actúe de inmediato para apoyar al gobierno local y regional en Inglaterra, existe un grave riesgo que la recuperación económica sea interrumpida por una nueva época de austeridad, algo que el primer ministro prometió que no sucedería”, dijeron los alcaldes en una declaración conjunta al diario The Guardian.

