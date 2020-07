Producción pública, autocultivo y más enfermedades, en la nueva reglamentación de la ley de cannabis

En referencia a la gratuidad, el proyecto establece que “estará contemplado para las personas con cobertura pública exclusiva”; en tanto que sobre la investigación estipula que “los proyectos que no involucren ensayos clínicos en seres humanos, no requerirán autorización del Ministerio de Salud”.

“Esta es la reglamentación que esperábamos en 2017 y no podemos más que celebrar que, en este contexto tan adverso, el Gobierno nacional haya escuchado el pedido de la sociedad y haya visto que la marihuana para la salud no sólo no es un flagelo sino que es una solución para muchos problemas”, indicó a Télam Valeria Salech, presidente de Mamá Cultiva Argentina.

