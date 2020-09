Propietarios no residentes acuerdan poder ingresar a sus casas

“Uno entiende el cansancio de la gente, el contribuyente que hace 6 meses no ve su casa”, había indicado el intendente al afirmar que “pero lo que nos tocó desde el 20 de marzo, cuidar la salud de cada una de nuestras poblaciones y a las pruebas me remito, se ha hecho un trabajo muy importante y tuvimos nada más que 6 casos”.

Propietarios no residentes del balneario bonaerense de Monte Hermoso acordaron esta tarde rubricar un acta con la comuna con el fin de poder ingresar a sus casas a partir del 21 de septiembre ya que desde hace 170 días no pueden visitarlas debido a las restricciones impuestas por la pandemia de coronavirus, informaron fuentes comunales.

