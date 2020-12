Protocolos para las Fiestas: qué hay que tener en cuenta para minimizar los riesgos de contagio en Navidad y Año Nuevo

– No compartir: Más allá de que esta sugerencia parece no ser compatible con las reuniones de fin de año, que consisten generalmente en que cada invitado lleve algo para poner sobre la mesa, en lo que insistieron las autoridades es en no usar los mismos vasos, cubiertos ni utensilios . Tampoco tomar de la misma botella o lata que otra persona.

– Reunión “burbuja”: Pese a que el objetivo no es dejar a nadie solo, el Ministerio de Salud pidió que las reuniones se limiten a los convivientes o el grupo habitual de contacto. Pero, en el caso de que haya algún miembro diferente al círculo íntimo, se sugiere ubicarlos de manera que no se mezclen con los otros grupos. Puede ser en mesas separadas.

You May Also Like