Prueban por primera vez en el país una vacuna contra el coronavirus en personas con VIH

La vacuna desarrollada por el Beijing Institute of Biotechnology, CanSino Biologics Inc, de China, contra el SARS-CoV-2 utiliza un enfoque de vector viral que toma un virus vinculado al resfrío común (adenovirus) al que se le agrega genéticamente una proteína propia de la Covid-19 para poder ser reconocido por el sistema inmunológico y generar inmunidad.

