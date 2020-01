“Pusineri es muy parecido a Gallardo”

Alexander Barboza, defensor de Independiente, pasó por la pantalla de TyC Sports desde Villa Domínico donde el Rojo se encuentra realizando la pretemporada y habló de su presente, donde espera por una nueva oportunidad de ganarse el puesto con la llegada del nuevo entrenador Lucas Pusineri, a quien comparó con Marcelo Gallardo, DT al que tuvo en River.

“Estuve con un poco de impotencia porque uno siempre quiere jugar, siempre quiere estar y así intenté. Obviamente me brindé siempre de la mejor manera tanto adentro del campo como afuera. Aunque no me tocara jugar quería que el equipo gane y siempre apoyaba y daba mi buena energía para que eso pase. No tuvimos un gran semestre pero ahora empezamos desde cero y se renuevan las esperanzas”, expresó. “Suele pasar que uno cambia insultos por aplausos. Me tocó a mí pero me tengo fe, por eso estoy acá y por eso llegué a primera división, porque creo en mi talento. No sé si lo tomo como una revancha, sino como una oportunidad de demostrar lo que soy. Me tocó vivir una situación mala por todo lo que se habló, pero me toca arrancar desde cero, con esperanzas renovadas, mucha fe y muchas ganas”, agregó.

“Lucas Pusineri es muy parecido a Marcelo Gallardo en su forma de trabajar, en su forma de ser, en sus ejercicios, en lo que pide, en lo que es como persona. Ojalá no me equivoque, que sea así y nos vaya muy bien a todos como le fue a River. Marcelo es alguien que me dejó muy marcado por todo lo que me habló en River”, aseveró.

Sobre la salida de Sebastián Beccacece aseguró que “personalmente un poco culpable me sentí porque no pude rendir de la manera en la que lo hice en Defensa y Justicia. Algún error puntual en estos clubes se toman de esta manera, tienen mucha exposición y no los podés cometer, por eso son clubes de élite. Está bien que sea así, hay que ser responsable dentro de la cancha”, deslizó. “Me sorprendió que Beccacece arregle en Racing, pero cada uno decide qué hacer con su carrera. Sebastián es muy emocional y habrá sentido que era lo mejor. Si él y su familia están contentos, está bien”, añadió.

Más tarde volvió a referirse a sus oportunidades en Independiente para 2020. “No creo que sea mi última chance de rendir en un club grande. En River jugué 5 partidos y me costó adaptarme a jugar poco. El día de mañana, si me toca salir de Independiente quiero que sea por la puerta grande y dejando una huella en el club”, dijo. “Los insultos no me afectan. El día de los silbidos sí, pero por suerte me apoyaron mis compañeros. El futbolista está acostumbrado a errar un pase y que lo insulten. No sólo acá, en todos lados. Hay que hacer oídos sordos y seguir con el apoyo de los compañeros. Con el tiempo uno se va conociendo mejor con la adaptación y ahora me siento mucho más cómodo y estoy esperando mi oportunidad”, contó más tarde.

Por último se refirió al inicio de competencia, cuando el 19 de enero enfrenten al Millonario en el Libertadores de América en el postergado de la fecha 14 de la Superliga. “Independiente tiene un plantel bárbaro. Si me preguntás a mí, está completo, tiene jerarquía. Faltan detalles, pero esta pretemporada nos va a ayudar para poder acomodarnos. Si ganamos el partido con River quedamos a 6 puntos de Argentinos y es una gran oportunidad. Después tenemos partidos muy lindos. Lo primer es pensar en River y ganar ese partido”, concluyó.

