Qué cuidados pueden alargar la vida útil de la batería del celular

¿Se puede usar el celular durante la carga? No. El uso del móvil mientras está enchufado a la corriente no es bueno. Esto se debe a los factores antes mencionados: estresa la batería y aumenta su temperatura. Pero lo que sí es bueno es cargarla en intervalos durante el día, teniendo en cuenta los porcentajes del 20 y 80.

Sin embargo, quienes dejen al móvil cargando toda la noche no deben preocuparse ya que no es nocivo que se llene hasta el tope de vez en cuando. Pero, si se quiere seguir esta regla, hay varias aplicaciones especiales que pueden enviar notificaciones para recordar cuándo es necesario cargar el móvil, y cuándo se puede parar.

You May Also Like