Qué dijo Marcelo Tinelli tras el pedido de perdón de Pablito Ruiz

El conductor se refirió a las disculpas públicas del concursante del Cantando, que debía aislarse pero fue a una fiesta clandestina.

Marcelo Tinelli le agradeció a Pablito Ruiz la sinceridad que tuvo al admitir que había violado el aislamiento obligatorio como medida precautoria ante el coronavirus.

El concursante del Cantando, que estaba reemplazando a la pareja de de Lola Latorre y Lucas Spadafora, brindó una nota en Ciudad.com en la que explicó qué lo llevó a juntarse con amigos.

“¿Quieren saber el motivo? La verdad es que no es excusa pero venía el Día de la Madre, y ustedes saben que perdí a mi vieja hace poco, y necesitaba estar con amigos. No es excusa, no se hace y no voy a volver a hacerlo. Pero, bueno, ese es el motivo. Voy a seguir los protocolos y ojalá pueda enmendar esto”, comentó.

Al ver esto, Tinelli le envió cálidas palabras. “Gracias querido @pruizoficial por tu sinceridad. Ojalá que pronto puedas volver a estar en el @cantando2020”, escribió en Twitter, dejando las puertas abiertas de la productora. (Rating Cero)

