Qué dijo Verón sobre la posibilidad de descenso de Gimnasia

Juan Sebastián Verón sorprendió en una entrevista al hablar de su relación con Diego Armando Maradona y la situación del equipo que dirige el 10, justamente el eterno rival de Estudiantes.

El Lobo arrancará el semestre en la última posición de la tabla del promedio, y la Brujita comentó: “Ojalá se salve del descenso, porque para la ciudad es muy importante que se mantenga el clásico”.

Además, en la entrevista con Infobae, se refirió a los constantes dichos de Maradona en su contra: “Yo siempre voy a respetar al Maradona jugador por lo que me dio en mi adolescencia. Todo lo que dice y hace no me afecta ni me toca. Ojalá tenga suerte en Gimnasia”.

