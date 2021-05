Qué jugadores recuperará River para enfrentar a Fluminense

Los que hayan cursado la enfermedad asintomáticos o con síntomas leves y se sientan bien van a poder estar para enfrentar al Flu en la última fecha de la fase de grupos. Cabe destacar dos cuestiones: el club deberá realizar ese mismo lunes toda la batería de chequeos médicos que se realizan luego de tener coronavirus para descartar cualquier secuela y los jugadores se someterán al testeo PCR habitual previo a un partido, como indica el protocolo, pero no es necesario que el resultado sea negativo . Los jugadores estarán habilitados debido a que se considera que pueden tener una baja carga viral en su cuerpo, pero ya no contagiar.

