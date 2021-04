Qué pasa si no se gestiona el Certificado de Turismo para viajar en Semana Santa

No es algo absoluto, sino que cada provincia tendrá la libertad de decidir si el Certificado de Turismo es obligatorio o no para ingresar a ella. Cuenta con un formulario en el que se completan datos personales, el destino y los distintos viajeros que intentan entrar a la localidad turística. Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Entre Ríos, Neuquén, Mendoza, Salta, y San Luis, solo piden ese trámite. Por su parte, hay otras provincias que en Semana Santa también van a solicitar test PCR negativo, seguro médico de Covid-19 y hasta cuarentena obligatoria.

