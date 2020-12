Qué pasará con las donaciones que Diego Maradona le hizo a Rocío Oliva

Aunque no los unía la sangre ni un papel, Rocío Oliva fue una de las personas más importantes en la vida de Diego Maradona. Ana Rosenfeld, abogada de la panelista de Polémica en el Bar, contó que su clienta está triste por no haber podido despedirse de “ese gran amor” y se refirió a la demanda que inició hace un año y medio contra el ídolo en concepto de compensación económica.

“No es oportuno hablar de Rocío judicialmente, sino de Rocío mujer. Hoy en lo único que piensa es en no poder despedirse de ese gran amor. Jurídicamente no hablamos, ella tiene un derecho que está en tribunales pero no hablamos de ese tema”, dijo la letrada en diálogo con Nosotros a la mañana.

Luego dijo que la joven lleva el malestar por dentro: “Es un dolor muy fuerte y grande”. Hacía meses que la ex pareja no se veía, principalmente por decisión de ella: “Sé que le llegaba la versión de que Maradona quería verla o saludarla pero ella entendió que una vez que la pareja rompió era contraproducente, para evitar confusiones. Cualquier acontecimiento podía confundir y empezaban las versiones”.

“En marzo tuvieron oportunidad de verse y para evitar confusiones amorosas ella decidió dar un paso al costado. De todas formas, si había que tomar una decisión médica, no era ella la persona habilitada para hacerlo”, agregó.

Durante el tiempo que fueron pareja, el Diez le habría hecho varios regalos tanto a ella como a su familia, entre ellos un inmueble: “Las donaciones que hace una persona en vida son válidas, pueden tener algún tipo de cuestionamiento jurídico si se hacen en beneficio de un hijo y perjuicio de otro”.

“Las liberalidades como una donación, desde un museo a un amigo o persona, conforme a las leyes, no tienen ningún tipo de cuestionamiento jurídico”, insistió Rosenfeld.

Hace un año y medio, con ella como representante legal, Rocío inició acciones para pedir un resarcimiento económico en compensación de los años que ella dejó sus actividades en la Argentina para acompañar a su pareja. “El Código Civil lo prevé, la demanda está iniciada, pero por la pandemia no se pudo llegar a destino con la notificación”.

La causa se encuentra en el Juzgado de Familia número 1 de San Miguel, ya que el último domicilio de la pareja fue en Bella Vista: “Ahora está en un limbo porque iniciamos acciones contra el juez, ya que insistíamos en darle curso a la demanda porque la compensación reviste carácter alimentario y el juez no lo hacía argumentando que no era esencial”.

¿Seguirá adelante con la demanda? “El derecho de Rocío existe, qué camino va a adoptar en la continuación de este proceso es prematuro de responder”.

Anoche desde la mesa de Polémica en el Bar, Oliva volvió a referirse a la partida de Maradona: “Cuando me enteré lo de Diego no lo podía creer. Ese día vine a trabajar porque me lo pidieron mis compañeros y porque creía que estaba bien. Después, bueno, pasan los días y uno empieza a ver cosas… En ese momento la única información era que había fallecido, y todos los días aparece más información. Uno, de a poco, cae en la realidad. Estoy acá porque es mi trabajo, lo tengo que cuidar y me gusta hacerlo”.

“Me quedé con el dolor de no poder despedirlo porque fue mi pareja durante muchos años y porque sé el amor que tenía por mí y yo también por él. No nos separamos porque no nos amábamos más. Nos separamos porque no iba la relación”, agregó. (Teleshow)

