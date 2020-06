Queen tendrá su serie de estampillas del correo británico

Este sábado 27 se cumple medio siglo del primer concierto de Queen, en el City Hall de la ciudad inglesa de Truro. En homenaje a su 50 aniversario, el Royal Mail británico lanzará una serie de estampillas dedicadas al grupo de Freddie Mercury, Brian May, Roger Deacon y John Taylor.

De esta manera, Queen será el tercer grupo de rock en tener estampillas propias emitidas por el correo británico, luego de The Beatles (2007) y Pink Floyd (2016). Serán en total trece piezas, dedicadas a ocho tapas de álbumes, cuatro fotos de recitales y una foto de la banda. Estarán a la venta desde el 9 de julio: la colección entera cuesta 16 libras esterlinas, equivalentes a 20 dólares (unos 1800 pesos argentinos).

Las tapas de los discos que tendrán estampilla propia son Queen II (1974), Sheer Heart Attack (1974), A Night at the Opera (1975), News of the World (1977), The Game (1980), Greatest Hits (1981), The Works (1984) e Innuendo (1991).

Una de las estampillas de Queen.

El guitarrista Brian May emitió un comunicado en el que saludó la iniciativa de la empresa de correos británica: “Es difícil expresar en palabras lo que siento al mirar estas bellas estampillas. Desde que como cuatro precoces muchachos empezamos nuestra búsqueda hace 50 años, nuestras vidas han estado dedicadas a hacer realidad nuestro sueño imposible. A veces es extraño despertar y darse cuenta de la posición en la que nos encontramos ahora. ¡Nos convertimos en una institución nacional!”

Y agregó: “Nada grafica tanto esto como este increíble homenaje del Royal Mail. Es particularmente conmovedor mirar esta colección de imágenes ahora que estamos todos en un mundo dominado por el coronavirus, donde nada de eso podría haber sucedido”.

El baterista de la banda, Roger Taylor, también expresó su beneplácito por la noticia: “Es un honor”, dijo. Y bromeó: “¡Ya debemos ser parte del mobiliario! ¡Gracias Royal Mail por estamparnos! En gratitud”.

La tapa de “Queen II” es otra de las estampillas.

Pese a que debido al coronavirus tuvo que suspender la gira que iba a emprender con Adam Lambert como cantante, Queen no dejó de ser noticia durante la pandemia. Hace un mes, Brian May reveló que sufrió un “pequeño ataque al corazón” y estuvo “muy cerca de la muerte”, después de un accidente de jardinería.

A raíz del percance doméstico, el guitarrista de 72 años terminó internado y se descubrió que estaba cerca de un infarto. “Tenía tres arterias congestionadas y en peligro de bloquear el suministro de sangre a mi corazón”, contó. Por consejo de los médicos, se sometió a una operación en la que le colocaron tres stents para que la sangre pudiera circular nuevamente por su cuerpo.

“Innuendo”, otra de las estampillas.

Ya recuperado, fue noticia al publicar en YouTube un emotivo video en el que aparece interpretando Love of my Life, uno de los temas más famosos de Queen, junto a su nieta Shuba. No era la primera vez que el artista deleitaba con sus acordes por Internet. Semanas antes, había mostrado algunos de sus trucos con las cuerdas, más precisamente, los que realiza para tocar otro clásico de Queen, Bohemian Rhapsody.

Hace dos semanas, May fue elegido “el mejor guitarrista de la historia del rock”, según los lectores de la revista Total Guitar, una de las publicaciones británicas más influyentes. En la votación, superó a Jimi Hendrix, Eric Clapton, Jimmy Page, Eddie Van Halen y Steve Ray Vaughan, entre otras grandes figuras. Y ahora, junto a sus compañeros de Queen, se convirtió en estampilla.

