“Queremos recuperar la inversión en ciencia que perdimos con el gobierno de Macri”

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Roberto Salvarezza, aseguró hoy que si el Senado sanciona hoy la Ley de Financiamiento en Tecnología y Ciencia -que ya cuenta con media sanción de Diputados- la Argentina podría lograr que la inversión pública y privada en el sector alcance el 1 por ciento del Presupuesto Nacional para el año 2030.

“Ustedes saben que la Argentina tenía en el 2015 una inversión del 0,65% del PBI en Ciencia, entre el sector publico y privado, y durante los cuatro años del Gobierno de Mauricio Macri descendió del 0,65 al 0,5 %”, explicó el ministro.

En ese sentido, sostuvo que, “ahora, el Gobierno ataca ese problema en dos líneas: la ley de la promoción de la economía del conocimiento, que busca incrementar la inversión del sector privado en ciencia y tecnología a a través de exenciones impositivas; y la ley de financiamiento progresivo de la ciencia, que va a fortalecer la inversión del Estado”.

“Tenemos al Estado y el privado para aumentar esa proporción que la Argentina necesita urgente destinar a ciencia y tecnología para llegar al año 2030 con un 0,9%, casi un 1 por ciento; es cuadruplicar la inversión del Estado, pasar de 1.100 millones de dólares a 4.400 millones en 2030”, remarcó sobre el objetivo del proyecto de ley, que fue aprobado por la Cámara de Diputados el 12 de este mes y que, de acuerdo con lo previsto, hoy será debatido en sesión extraordinaria por el Senado.

Salvarezza indicó que el área privada tiene la misma responsabilidad “a través de la ley de promoción de conocimiento que ya fue sancionada, y que busca que ese sector incremente su inversión en ciencia y tecnología a través de la exención impositiva”.

“Si el Estado pone el 1 y el sector privado alcanzara un 0,5 o un 1%, la Argentina podría alcanzar el 2% y eso es mi importante”, preció.

Al ser consultado sobre la salida del Gobierno del ex ministro de Salud Ginés González García, dijo que “fue un hecho lamentable que no se debe repetir y que ha sido cerrado políticamente con el pedido de renuncia”.

“Estas son las consecuencias de un episodio en el que hubo errores, ahora lo que uno ve es que la judicialización se enmarca en otro contexto, desde un principio la oposición buscó hacer fracasar la política sanitaria contra la pandemia, como cuando se hablaba de cuarentena y se anteponía a la medida sanitaria el tema de las libertades individuales y la quema de barbijos”, afirmó.

Asimismo, aseguró que, “después, estuvo el episodio de las vacunas, que eran veneno, y ahora buscan hacer perder la credibilidad de la vacunación”.

“Hay que separar dos cosas; se resolvió con la renuncia del ministro y la otra que es una permanente acción de la oposición en busca de hacer fracasar una política sanitaria en medio de esta catástrofe mundial, no solo económica, sino también social”, aseveró.

El titular de la cartera de Ciencia destacó que el Gobierno se dedica “a trabajar para que la Argentina tenga más herramientas desde la ciencia y la tecnología para enfrentar las emergencias que vivimos, y desde el ministerio seguimos con el mismo ánimo, la misma garra y tesón que hemos puesto desde el inicio”.

“Yo no me vacuné, se mencionaron nombres con cierta irresponsabilidad, pero aclaro que yo no me vacuné y espero ser convocado cuando corresponda”, apuntó y criticó que “hay una intención de erosionar la política sanitaria del Gobierno, y no es una decisión que la oposición quiere ayudar a sobrellevar una catástrofe, sino una disputa electoral por las elecciones”.

Finalmente, Salvarezza se refirió al desarrollo de una vacuna argentina contra el coronavirus y dijo al respecto que “falta definir el diseño, estamos terminando la etapa pre clínica y a punto de firmar un convenio entre el ministerio, la Unsam (Universidad de San Martín) y un laboratorio para avanzar”.

