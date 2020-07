“Quieren generar historias que compliquen al gobierno, una especie de Nisman 2”

“Esto es repudiable, es un plan de una minoría, porque ni siquiera es toda la oposición. Han tratado de buscar carroña en un hecho policial, donde era más que claro que este hecho no tiene nada que ver con las declaraciones (judiciales) de Gutiérrez y tienen que ver quizás con la vida privada de él”, dijo el ex gobernador sanjuanino en diálogo con El Destape Radio.

