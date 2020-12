“Quiero que ponga la cara la gente que últimamente estuvo al lado de Diego”

A casi una semana del fallecimiento de Diego Armando Maradona, el “Turco García”, uno de sus amigos de la reconocida “Vieja guardia”, consideró que al “Diez” “no lo cuidaron”, aclaró que “Claudia (Villafañe) lo acompañó hasta el final” y pidió que “la gente que estuvo últimamente con él ponga la carita” para esclarecer qué fue lo que ocurrió en el exclusivo barrio San Andrés.

“La mayoría de las veces que Dalma lo iba a ver, estaba dormido. No estaba muy presente él… No sé si lo hacían adrede o no… Yo quiero que hable la gente que últimamente estuvo al lado de él, que ponga la carita. Porque no vi a nadie, eh. Mientras estuve en la Casa Rosada, sólo vi a Ruggeri, Guille (Coppola)… Los de la ‘Vieja guardia’, sí. Pero de los amigos nuevos, entre comillas, no había nadie“, declaró García en diálogo con Olé.

Y agregó: “No se lo cuidó como se lo tendría que haber cuidado. Creo que cuando él se alejó de la ‘Vieja guardia’, de todos los que amamos el deporte y estuvimos siempre al lado suyo, Diego empezó a ser otra persona. A mí me da mucha bronca que los de la Selección del ’86, mucha gente, yo… Todos los que queríamos verlo, no podíamos hacerlo. Para que no queden dudas: Claudia lo acompañó hasta el final como él quería, junto a sus hijas“.

En cuanto a los motivos, el ex delantero acotó: “Siempre nos decían que no. Que Diego esto, que Diego lo otro… Para mí, los que estaban con él no le avisaban que queríamos verlo por temor a que él dijera que no, o porque no querían que estuviéramos con él. Otra cosa: a mí y a los que lo conocíamos de cerca, nos llamaba la atención esto: esos videos (los que mostraban a Maradona en mal estado) que se viralizaban y dañaban su imagen… Yo puedo estar mal. Puedo estar un poco escabiado, o como sea. Pero alguna vez voy a volver a estar bien. Y ahí, si veo esas fotos o videos, te digo: ‘Che, pelotudo, o boluda, ¿qué pasó con eso? ¿Para qué subieron este video?’”.

Por último, al “Turco” le preguntaron qué le diría a Diego si lo estuviera escuchando desde el cielo, por lo que reflexionó algunos segundos y deslizó: “Diego, por qué no te cuidaste un poco más, hijo de puta. Por qué no supiste escuchar. Simplemente le diría eso“.

