Quiso mostrarle que su novio la engañaba y le ella le contestó: “Ahora tengo que dejarlo por tu culpa”

Una joven quiso dejar en evidencia a un muchacho que la contactó a través de las redes sociales y terminó sorprendida. Sucedió en España, cuando una chica de 21 años envió la charla que había mantenido con el hombre a la novia de este último.

De acuerdo con el diario 20 minutos, Coco compartió la publicación tras recibir los mensajes del infiel en su cuenta personal de Instagram.

Coco le escribió al infiel, de 34 años: “No me interesa conocer a nadie para algo que no sea una amistad”. Y sumó: “Además, me llevas 13 años y me parecería incómodo”. La respuesta fue: “Pareces super madura. Si quieres quedamos un día y me ves con el skate o haciendo parkour y ya tomamos algo y lo que surja”.

Él le aseguró que si ella tenía novio, sería discreto. “Yo no soy capaz de engañar a alguien que me gusta, no soy como tú […] Voy a enviarle la conversación a tu novia a ver qué opina”, le contestó la mujer.

“No sé qué tiene que ver mi novia en esto […] Suerte enviándoselo porque te he bloqueado en su teléfono, zorra”, le advirtió. La joven contactada no tardó en compartir las capturas: “Mónica de Alicante cariño, tu novio Pedro el skater de 34 años es un cerdo”.

La respuesta la sorprendió: “¿Por qué quieres romper mi relación?”. “Eres tan zorra de venir a contármelo para romper mi relación. Yo me follo a otra gente y él no lo sabe, no sé por qué tengo que saber yo que él también. Ahora que lo sé, me ha engañado y lo tengo que dejar, muchas gracias”, le dijo.

“Dios mío, estáis hechos el uno para el otro. No sé cuál de los dos es peor. Pues nada, siento haber roto tu relación idílica llena de amor y comprensión”, le contestó la joven.

