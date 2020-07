“Quizás Messi no haya cumplido algunos registros de otros años”

El sprint final de Real Madrid está a punto de dejar al Barcelona de Quique Setién sin Liga. En la conferencia de prensa previa al duelo de mañana ante Osasuna por la fecha 37, el DT no se dio por vencido, habló sobre los méritos de su rival y se refirió al nivel de Lionel Messi.

“Lo veo bien. Es verdad que quizá haya algunos registros que no cumple mirando otros años. Todos sabemos quién es Messi, si no es con goles es con asistencias. Todo lo que pueda decir de él ya lo he dicho”, expresó el entrenador. Si bien su producción goleadora no fue tan alta como en otras temporadas (lleva 22), “La Pulga” repartió nada menos que 20 asistencias en lo que va del certamen.

De todos modos, al ser consultado sobre Messi, Setién agregó: “Seguramente necesitan descansar muchos jugadores. Los registros son los mismos, pero todo el mundo va perdiendo de esa lucidez. Ya hemos hablado mucho de este tema”.

La Liga, casi perdida a manos de Real Madrid

“Todavía no está perdida porque puede pasar cualquier cosa, pero está difícil. Tiene que perder un equipo que ha todos los partidos desde la vuelta al fútbol. Nos hemos dejado tres empates que supone esta diferencia que nos sacan ahora. Es obvio que han hecho mejor las cosas porque han ganado los ocho partidos. Pelearemos hasta el final”.

El responsable por no ganar el título

“Asumo mi parte de responsabilidad, pero no totalmente. Hacer esa valoración de encontrar un culpable siempre se centra en el entrenador. No siento que haya hecho tan mal las cosas por haber empatado tres partidos. Le daría más mérito al Madrid que lo ha ganado todo”.

