Racing recibirá a Godoy Cruz en el Cilindro con la obligación de vencer

Racing no juega bien, no presenta variedad en los caminos al gol y su transición de defensa a ataque es lenta y sin imaginación, por eso Pizzi no cuenta con el incondicional apoyo de todos en el “Mundo Racing” y afrontará luego del cotejo ante los cuyanos una prueba de fuego cuando vuelva jugar en el Cilindro el clásico ante Independiente el sábado 10 de abril a las 21.

