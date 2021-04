Racing visitará a Arsenal por la Copa de Liga y tras haber ganado el clásico de Avellaneda

La coyuntura de Racing es particular. Tiene buenos jugadores y todo estaría dispuesto para que el equipo tenga una actitud agresiva y con buen trato de balón, pero, por el contrario, la formación que dirige Juan Antonio Pizzi no tiene elaboración de juego, es lenta, no expone un esquema y depende en la ofensiva de Enzo Copetti (5 goles en 11 partidos), su figura llegada desde Atlético de Rafaela.

