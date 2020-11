Rechazan la opinión estigmatizante de Soledad Acuña sobre los docentes y la pobreza

Las declaraciones de Acuña generaron rechazo entre docentes y estudiantes: “Fue un ataque brutal. Es muy grave lo que dice en contra las maestras. Dice que las que estudiamos el magisterio somos grandes y unas fracasadas porque no elegimos otras carreras. Dice que no tenemos capital cultural porque pertenecemos a clases bajas, es muy grave”, respondió Angélica Graciano, secretaria general de la Unión de los Trabajadores de la Educación (UTE).

