Rechazaron el planteo de Cristina Kirchner y definirán dónde se tramitará el caso por espionaje del Gobierno de Macri

En otra resolución, Casación rechazó los planteos de los exdirectivos de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani por los procesamientos dictados en su contra por haber espiado a Cristina Kirchner en el Instituto Patria y en su casa de la Recoleta. Según el fallo, la jurisprudencia señala que los procesamientos no pueden ser revisados por Casación ya que no constituyen “una sentencia definitiva, ni una equiparable a tal”.

You May Also Like