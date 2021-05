Recolectan leche materna para recién nacidos internados en el hospital de Bariloche

“Tenemos pacientes prematuros, quirúrgicos, madres que fallecen, madres con enfermedades infecciosas que no pueden amamantar, y muchos casos en los que no pueden amamantar, y en lugar de alimentarlos con leche de fórmula, podemos hacerlo con leche humana desde su primer día de vida”, afirmó Tenrreiro.

Tenrreiro señaló que las madres que puedan y quieran donar leche pueden contactar al número de Whatsapp del hospital, luego a la donante se le pedirá el estudio de serología negativa para sífilis, HIV, hepatitis A y C, toxoplasmosis y chagas, y si no lo tiene puede hacerlo en el lugar sin costo.

