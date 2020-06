Recuerdan que ya no es necesario firmar los comprobantes de pago con tarjetas de débito o crédito

La decisión de no pedir la firma del cupón ante una compra con tarjeta fue tomada a finales de marzo por Prisma Medios de Pago y First Data, empresas encargadas de procesar los datos de Visa y MasterCard, respectivamente, a los comercios.

De este modo, la firma del cupón no será necesaria luego de abonar cualquier importe y no podrán aplicarse topes a esta medida.

