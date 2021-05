Reducen a cero los aranceles para Mipymes que exportan hasta US$ 500.000

La medida fue anticipada este viernes por los ministros Matías Kulfas y Martín Guzmán (Economía) en una visita a una pyme de la localidad bonaerense de Pilar, y aplica para las empresas con certificado vigente del sector industrial y agroindustrial que el año pasado exportaron menos de US$ 3.000.000, incluyendo a las que no registraron ventas al exterior.

El Ministerio de Desarrollo Productivo anunció una baja de retenciones a las micro, pequeñas o medianas empresas (MiPyMEs) industriales y agroindustriales exportadoras , que se beneficiarán con una baja al 0% para aquellas que exporten hasta US$ 500.000, y al 50% en los casos de ventas al exterior de hasta US$ 1.000.000.

