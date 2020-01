Reforma impositiva: la Provincia dispuso cambios en el proyecto y aspira a aprobar la ley

A un día de la sesión en la Cámara de diputados bonaerense en la que se prevé el tratamiento de la reforma impositiva el gobierno de Axel Kicillof dispuso cambios contra reloj en el proyecto, en medio de las negociaciones con la oposición y el “espaldarazo” del presidente Alberto Fernández para ayudarlo a destrabar el tratamiento de los cambios tributarios.

Una de las principales modificaciones a la propuesta con la que Kicillof aspira a aprobar la ley es la limitación del alcance del aumento del 75% en las alícuotas del Inmobiliario Rural y Urbano. La vicegobernadora Verónica Magario dijo en conferencia de prensa tras una reunión con referentes de Juntos por el Cambio que la nueva propuesta “está muy mejorada”.

Dijo que el tope de la suba en estos impuestos “llevará muchísimas menos partidas” y adelantó que se está hablando del doble del valor fiscal que se venía planteando en el proyecto original”. Explicó que alcanzaría a las propiedades “que están por encima de los U$S300 mil de su valor real”.

Otra de las modificaciones al proyecto original será en el impuesto a los Ingresos Brutos a la producción de medicamentos, tal como reconoció el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa, que dijo que “están revisando” ese tributo. Se prevé que las alícuotas de ese tributo se retrotraigan a las del año pasado.

Magario se mostró optimista sobre la posible aprobación del proyecto e indicó que siguen abiertos al diálogo, “con la mejor predisposición”. Dijo además que nota “una actitud distinta a partir de la reunión que mantuvo el gobernador con los intendentes, que comprendieron la situación y la necesidad de esta ley”, en relación al encuentro con los jefes comunales de Juntos por el Cambio.

“Confiamos que entenderán que esto es necesario, en el buen criterio, en la responsabilidad y que a partir de esta ley la recaudación irá a los arreglos de las escuelas, de los hospitales y podremos abocarnos a combatir el hambre y trabajar en pos del crecimiento y la producción”, afirmó.

Los pedidos de la oposición

El lunes los representantes de Juntos por el Cambio le presentaron al Ejecutivo provincial una serie de cambios al proyecto de Ley Impositiva 2020, entre las que se destaca la disminución de los topes de aumento de los impuestos Inmobiliario Rural e Inmobiliario Urbano. La propuesta consta de nueve puntos: el más relevante es un pedido para que el esquema del Inmobiliario sea desde el 10% al 55% de suba, según los tramos, cuando el proyecto original plantea que sea del 15% a 75%.

Los legisladores buscan que estos cambios se introduzcan en el proyecto presentado por el gobernador Kicillof, que se buscará debatir este miércoles en la Legislatura bonaerense. Aunque difícilmente lo logren, ya que el Ejecutivo provincial se mantiene firme en el tope de 75%. La oposición solicita además exenciones en el Inmobiliario para todos los campos de hasta 100 hectáreas destinados a la explotación tambera y frenar la iniciativa para que la Provincia recaude 20% de Patentes para autos modelos 2009.

También piden retrotraer a 2019 las alícuotas del Impuesto a los Ingresos Brutos de la fabricación de medicamentos de uso humano y productos farmacéuticos; de la venta al por mayor de cereales, oleaginosas y forrajeras, excepto semillas, y de la venta al por mayor de abonos, fertilizantes y plaguicidas, lo que está previsto entre los cambios al proyecto.

En paralelo buscan que para los servicios profesionales y no profesionales la alícuota de Ingresos Brutos no suba del 3,5% a 4,5%, como plantea la iniciativa original, y elevar la sobretasa de medio punto para quienes facturen más de $500 mil mensuales y no $80 mil, como busca el Gobierno. También requieren eliminar los impuestos extraordinarios a las actividades portuarias.

Comentarios

comentarios