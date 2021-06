Registran la primera muerte por “hongo negro” en el país: un hombre de 35 años del conurbano

La doctora subrayó que la mucormicosis no es una enfermedad nueva y no solo se relaciona con pacientes diabéticos que entran en cetoacidosis (altos niveles de acidez en sangre), sino también en aquellos que presenten algún tipo de inmunosupresión como quienes tienen cáncer bajo tratamiento con quimioterapia, con enfermedades autoinmunes o que sufrieron quemaduras graves.

