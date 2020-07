“Remus Tetu tenía un grupo armado y existía temor”

En el marco de su relato ante el Tribunal Oral Federal en Bahía Blanca también dijo que el 15 de diciembre de 1975 cuando ya no trabajaba en la Universidad del Sur “golpearon la puerta (departamento), apareció un grupo, no tenía identificación y lo acompañaban miembros del Ejército”.

“Cuando asume Remus Tetu me dice si yo quiero continuar, yo le dije que no, dice pero puedes continuar lo que si tienes que aprender a rascarte para adentro. Le dije que mi ciclo político esta terminado por lo cual no acepté”, agregó durante su testimonio.

Scoccia, de 75 años, de profesión bioquímico, ex presidente del Consorcio del Puerto, ex concejal e intendente de Pellegrini en 1987, entre otros cargos, declaró hoy en el marco del juicio oral y público en el que están acusados Roberto Aceituno (70 años), Juan Carlos Curzio (76), Héctor Angel Forcelli (71) y Osvaldo Omar Pallero (78) de asociación ilícita y homicidio agravado por el concurso de dos o más personas, en una causa en la que se investiga el asesinato del estudiante de la UNS, David “Watu” Cilleruelo.

“Como soy simplemente peronista no coincidía con ninguno de los dos, pero sabía que así como existían movimientos terroristas también por parte de grupos armados de extrema derecha que salían a hacer cosas que que no correspondían”, agregó.

You May Also Like