Renovación en Barcelona: seis figuras podrían decir adiós

En cuanto a los refuerzos, Donny Van de Beek, mediocampista del Ajax, es el principal candidato a ponerse la camiseta blaugrana. Si bien no hay nada confirmado, no se descarta que en la operación entre Suárez, quien ya jugó en el conjunto holandés, aunque habría que esperar por la decisión del Pistolero.

A pesar de la intención de Koeman y también de Josep María Bartomeu, presidente de Culé, de pegar un volantazo y renovar el equipo, lo cierto es que la salida de algunas de las figuras antes nombradas no será para nada sencilla debido a cuestiones económicas. Como ejemplo, vale recordar que no hace mucho tiempo Alba renovó su vínculo con la institución hasta 2024.

You May Also Like