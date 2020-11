Renunció el DT de Gimnasia Sebastián Méndez

“El presidente, Gabriel Pellegrino, me llamó después de las 22 para informarme de la renuncia del ‘Gallego’ Méndez y me comunicó que este viernes nos tenemos que hacer cargo del plantel con Messera”, le explicó a Télam el propio Martini, que junto a su compañero de dupla técnica está a cargo de la reserva “tripera” y ya saben lo que es hacerse cargo del primer equipo cuando renunciaron otros entrenadores anteriormente.

You May Also Like