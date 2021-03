Reportan que 88 personas murieron en San Pablo por falta de camas de terapia intensiva

Los dos principales son ciudades de alto índice de desarrollo humano como Ribeirao Preto y Sao José do Rio Preto, que impiden incluso salir a la población a la calle sin motivos, so pena de multa de hasta 200 dólares.

En Foz do Iguaçú, estado de Paraná, frontera con la Argentina y Paraguay, hay registros de fallecimientos en viviendas por falta de camas de terapia, y situaciones similares se repiten en los estados Santa Catarina y Rio Grande do Sul, ambos en colapso.

