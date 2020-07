Repudiables declaraciones de Martín Cirio sobre las personas con discapacidad

"Tener síndrome de down es como estar ahí abajo" Me causó repugnancia escuchar esto de @martinciriook . Como se nota q no sabes nada,que por tener millones de seguidores podés decir lo que se te canta el orto. VOS SOS ÉL QUE ESTÁ "AHÍ ABAJO" PORQUE TE FALTA AMOR Y ESCUPÍS ODIO https://t.co/h7bbsd59qO

En su declaración más polémica, “La Faraona” , sostuvo: “Pero tener Síndrome de Down está ahí abajo. Todo es mejor que tener Síndrome de Down“. Luego, en relación a la persona involucrada en la anécdota, manifestó: “Igual no era Síndrome de Down, tenía algunos rasgos raros“.

