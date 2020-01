Repudian a Maru Botana por una anécdota sobre sus perros

Maru Botana visitó Cortá por Lozano (Telefe) acompañada por sus siete hijos -Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Santiago, Juan Ignacio y María Inés- pero lo que fue una divertida entrevista en la que revelaron detalles de su convivencia terminó convirtiéndose en blanco de repudio en Twitter, donde decenas de usuarios apuntaron contra la cocinera por unas polémicas declaraciones que hizo sobre sus perros.

Luego de que Verónica Lozano le pregunte acerca de si le gustaría tener más hijos, la empresaria gastronómica reveló que querría dos más, pero que actualmente es imposible porque tiene un problema con sus canes, y relató una historia que se volvió el eje de la controversia en las redes sociales.

“Estamos con un problema de perros terrible ahora. Resulta que compramos un perro, hace diez años más o menos. Entonces el perro se escapaba, se escapaba y se escapaba, y loco dejó embarazada a un perra de la otra punta. Tuvimos el cachorrito y bueno, todo perfecto. Pero Juanito empezó con ‘Quiero un perrito, quiero un perrito, quiero uno para mí’. Así que compramos a Ema, divina y una loca, salía del barrio y pacate, quedó embarazada. Ni nos dimos cuenta”, comenzó a explicar Maru, ya dejando en claro que la castración parece que no es una opción válida para sus mascotas.

“De los cachorros nos quedamos con una, Sari, que no cumplió el año y me llamó el veterinario para decirme que estaba embarazada o con una infección. Embarazada Sarita…”, continuó Botana, que se vio interrumpida por la panelista Evelyn von Brocke, que en ese instante soltó una frase que la mayoría de los televidentes seguramente estaban pensando: “que los perros se “mimetizan” con sus dueños”, en clara alusión a la gran cantidad de hijos de la cocinera.

“Entonces ahora estamos con cuatro cachorritos divinos y ellos quieren quedarse con todos. Yo les digo ‘No, a papá le va a dar un ataque’”, concluyó Maru, que luego se divirtió con sus hijos más pequeños preguntándoles si limpiaron la materia fecal de los canes.

A pesar de su simpático relato, usuarios de la red social del pajarito fustigaron a la cocinera por dos cuestiones: la falta de esterilización de sus mascotas y elegir comprar perros en vez de adoptarlos, algo muy criticado por el posible fomento del maltrato animal en pos de los beneficios que puede otorgar el mercado, por lo que su nombre se convirtió en tendencia.

“Alguien que le diga a la p… de Maru Botana que para que los perros no tengan crías se tienen que castrar”, “Si antes no me gustaba Maru Botana, ahora que se que COMPRA perros y NO adopta, y que encima no los esteriliza, no me gusta el triple” o “Que asco ver a Maru Botana diciendo ‘compramos un perro, después el quiso uno y compramos otro’. Se piensa que los animales son una máquina de tener hijos como ella, que detestable”, fueron algunas de los comentarios más despectivos hacia la conductora que circularon en Twitter, misma plataforma en la que también fue hostigada cuando se descubrió que uno de los locales gastronómicos estaba robando suministro eléctrico, motivo por el cual luego protagonizó un video entre lágrimas para aclarar lo que sucedió.

