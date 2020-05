Reunión de Enargas y Productoras en Mesa de Trabajo para asegurar abastecimiento y tarifas justas

El interventor del Enargas, Federico Bernal, destacó que “la Argentina es un gran actor en materia de gas natural con sus ingentes reservas en materia de no convencional y tenemos una gran oportunidad para encarar la gasificación del Mercosur con nuestros vecinos, además del GNL. La oportunidad es histórica, y con esta Mesa de Trabajo, junto a la Secretaría de Energía y a todos los actores de la industria hidrocarburífera, no dudamos del éxito de la iniciativa”.

You May Also Like