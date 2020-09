Revelan que durante la cuarentena se agravó el cuadro de quienes sufren dolores de cabeza

Consultada sobre los falsos mitos de esta enfermedad, la neuróloga aclaró que “no existe una comida o dieta en particular que desencadene la migraña”; “no existen cefaleas hepáticas. Las náuseas y los vómitos son parte de la crisis de migraña” y por último, es falso que la migraña no tiene solución.

En razón de la pandemia no es posible realizar esta campaña, pero no dejaron de ilustrar sobre diversos aspectos y factores a los que hay que prestar atención sobre esta dolencia.

