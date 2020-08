Revés judicial para Claudia Villafañe en la causa por evasión tributaria

De esta manera, se avanza con la investigación que podría complicar a Villafañe. Es que según consta en el fallo al que accedió RatingCero, no se dio lugar a la prescripción porque se encontraron bienes detallados por ella con fecha posterior al blanqueo en el que ingresó. Si esto llega a probarse de manera definitiva, no solo se cae el primer blanqueo, sino que podría enfrentar una dura multa económica y una pena que tiene cumplimiento de cárcel efectiva. Además, debería pagarle los honorarios a Matías Morla, el abogado de Diego Maradona, quien lleva adelante la denuncia.

