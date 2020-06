Rial confesó la mentira que llevó a Wanda Nara a la fama

Wanda Nara hoy es uno de los nombres más populares de la farándula nacional. La rubia que vive hace una década en Europa, que se pasea con autos, ropa y carteras carísimas en lujosas casas en el Viejo Continente logró llegar a la fama gracias a una mentira.

Cómo lo reveló Jorge Rial en “Intrusos”, todo comenzó en 2006 con una llamado, un par de casualidades y el aprovechamiento de Wanda que quería ser famosa bajo cualquier condición.

“Me llama el productor Julián León y me dice que hay una chica que quiere ser famosa y quiere que le inventemos algo en el programa, algún quilombo. Le digo: ‘¿Quién es?’ Me responde: ‘Wanda Nara’.? ‘No la conoce nadie, no le demos bola”, empezó contando Rial.

“Cuando salgo de la parrilla dónde estaba, me llama Fabio Cuggini y me dice: ‘Estoy volviendo de Mar del Plata. Acabo de ver a Maradona con una mina’ ‘¿Qué mina?’ ‘Wanda Nara’. Se me congelan los huevos, literalmente. Cuelgo, lo llamo al productor y le digo: ‘¡Llamala ya!”, dijo.

Inmediatamente le mandaron a la rubia un movil al hotel en el que había conocido al ex astro del fútbol en una fiesta de la revista Gente. Pero, sin pruebas, iba a ser un testimonio más del montón entonces le pidieron “una prueba de vida” de que había pasado la noche con él. “Dijimos: ‘Seamos sutiles, no caigamos en la cosa grosera’. ¿Qué dijimos? ‘Un calzoncillo’”, reveló el conductor.

“Maradona estaba dormido” y no le pudieron quitar la ropa íntima entonces fue un camarógrafo el que decidió sacrificarse en pos de la causa.

“Revista Paparazzi se suma a esto. El tema era cómo bancar a Wanda, que era alguien que no tenía trayectoria de nada”, dijo entonces sumó otro detalle tras el estallido de la rubia en los medios. “Lo de la virginidad se le ocurre a Luis Ventura y salió de esto que dijo ella: ‘A los 18 años una chica no tiene sexo’. Ahí nace el mito de que era virgen. Sabíamos que no, porque ya nos había contado…Pero después inventamos la tapa donde ella sale como virgen, que venía con una estampita, y agotamos esa edición”, admitIó Rial.

“Este fue el nacimiento de Wanda. Esa nota que ven ustedes es la primera que hizo y la dio acá. En ese momento había una escalera en la escenografía. Un rato antes la veo que estaba con unas zapatillas… y la mando a vestuario para que la ‘lookeen’ de otra manera. Y ahí empieza la historia. Pero quiero decir que nosotros lo único que hicimos fue darle el entorno, ella fue muy inteligente. Fue vivísima”, afirmó el conductor.

Luego la vida de la modelo se hizo muy pública: un romance con Maxi López, en aquel entonces delantero de River Plate, se casaron tuvieron 3 hijos, se fueron a vivir a Europa. Allí, en medio de una supuesta crisis, la rubia conoció a Mauro Icardi, amigo de López, y decidieron comenzar una relación juntos.

Wanda se separó de Maxi, con quien tiene una pelea mediática, y se casó con Icardi con quien ya tiene dos hijas. La rubia y su familia hoy viven en París en una lujosísima casa que hasta tiene una pileta bajo techo.

