Rial reveló polémicos secretos de “Gran Hermano”

Finalmente, Rial cerró: “Por eso que nosotros contemos como una ingenuidad lo que le pasó a Samanta, es que se encontró con la brutalidad de las redes. Cuando nosotros hacíamos ‘Gran Hermano’ las redes no estaban tan metidas. Pero nosotros en ese programa, hemos construido personajes editando al revés, lo iba al principio era el final. Por ahí vos lo ponías mirando por la ventana con la música de ‘Cinema Paradiso’ y vos te enamorabas de ese personaje ¡Pero era un pedazo de sorete adentro de la casa! No voy a dar nombres ¡Pero se manipulaba todo como queríamos y creamos monstruos!”

“Quiero decir algo -arrancó Rial-, en un momento se me cortó y me quedé como espectador y, la verdad, los admiro compañeros ¡Porque son tan ingenuos ustedes! ¡Qué cándidos son! ¡Qué linda la televisión de mentirita!”

