Rial se quejó en vivo por el costo de un viaje desde su casa al canal

En pleno programa de Intrusos, Jorge Rial soltó la bronca que sintió minutos antes de salir al aire con una reconocida empresa de viajes, que se pide a través de una aplicación, y les pasó factura sin filtro.

“Les mando un saludo muy grande a los amigazos… Hoy me cobraron más caro la ‘alta demanda’ que el viaje. El viaje me salía 400 pesos y la alta demanda 500. Terminé pagando mil y pico de mangos un viaje en taxi. Era desde San Fernando hasta acá, pero salía 460 mangos todo“, comenzó diciendo el conductor, visiblemente molesto.

Y enfatizó, durísimo: “Yo entiendo lo que es la alta demanda, pero alta demanda es porque llega tarde ¡y llegaron a los 3 minutos! No estaba lejos, no llueve, no nada. Nos están metiendo las manos en los bolsillos. Esto fue un choreo. Esta todo bien, uno confía, todo, pero pónganse las pilas. Me salió más caro la frase, porque es una frase ‘alta demanda’. Te cobran hora pico“. (Ciudad Magazine)

Comentarios

comentarios