Ricardo Montaner y Marlene festejan 31 años de casados

Marlene, por su parte compartió una foto del día de su casamiento con Ricardo y en minutos consiguió cientos de likes y comentarios.”Wow! 31 que tan Bueno eso. Buscaba una foto y aparecieron mil y claro que quiero poner todas las q quepan, porque se ve un poco lo que han sido estos años. Ambos llenos de imperfecciones ( yo más que él) pero llueve, truene o relampaguee no me cabe duda que quiero seguir caminando con él. Dios ha sido tan Bueno que nos ha guardado a pesar de nosotros mismos. Sin duda El tiene propósito. @montaner tú eres el propio y aunque renovamos cada 5, hoy te digo que SI una vez más“.

