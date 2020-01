Ricky Martin estrenó el video de su nueva canción

El puertorriqueño lanzó una balada romántica con referencias a la unión y la paz.

Ricky Martin volvió al ruedo y estrenó el video de ‘Tiburones’, su nueva canción, a la que él mismo describió como “una balada con un mensaje de amor, unión y, sobre todo, aceptación”. El puertorriqueño cantará la canción en vivo por primera vez durante su gira “Movimiento Tour”.

“’Tiburones ‘es una historia con la que mucha gente se va a identificar. Lo que he querido hacer es lograr una historia más universal y por eso quise venir a Puerto Rico. Tanto el tema como el vídeo representan todas las miradas, todas las caras, como cuando nos unimos como pueblo“, expresó Ricky sobre su nueva canción.

El particular video fue grabado en Caguas, Puerto Rico, y está dirigido por Kacho López Mari y la producción de Zapatero Films, quienes buscaron “ilustrarla mirada social a las vicisitudes que se viven hoy en día en el mundo derivadas de la separación, el odio y la incomprensión”.

Letra “Tiburones”

Ya no sé por qué peleamos así

Basta de hacernos daño

Que se nos van los años

Imposible que te largues así

Quédate aquí otro rato

Vamo’ a mojar los labio’

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a sola’

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razone’

Gastemos toda’ las municione’

Ganemos la batalla

Que aún queda tiempo

Dale, vamo’ a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

¿Cómo la ves?

Vamo’ a cambiar de casa

Vamos un mes de viaje

Hablemos otro idioma

Por ti cruzo la tierra

Lucho con mil leones

Por ti hago lo que sea

Nado con tiburones

Vamos a hacernos una cena

Una noche de vela

Con una botella del mejor vino

Vamos a abrirnos

Y derribar todos los muros con un mismo latido

Vámonos al cine, leamos un libro

Juntos de la mano

Como unos locos, vamos de a poco

Vamo’ a borrar todo el pasado

Es que no ves que nos queremos

Que a nuestros corazones

No les gusta estar a sola’

Que nos mata el sentimiento

Y nos sobran las razone’

Gastemos toda’ las municione’

Ganemos la batalla

Que aún queda tiempo

Dale, vamo’ a echar el resto

Pero cambiemos el escenario

Que no quiero pelear contigo

