Riquelme: cómo es ser vicepresidente y cuáles son sus “dos clubes”

Juan Román Riquelme participó en un encuentro virtual organizado por el Villarreal con varios de los futbolistas que estuvieron en la semifinal de la Champions League de hace 15 años con el Arsenal, rival al que se vuelven a enfrentar este jueves en la semifinal de la Europa League. Y no evitó hablar de Boca.

Marcos Senna, uno de los invitados y ex mediocampista central del “Submarino Amarillo”, le consultó a Riquelme sobre cuál es su sensación al ser vicepresidente. “Es divertido porque quiero mucho al club. Tengo dos clubes en mi vida; soy Bostero, hincha de Boca desde chiquito, y después de lo que vivimos en Villarreal lo tengo como mi equipo. Tengo la suerte que tienen los mismos colores los dos clubes. Me parece que la estoy pasando muy bien”, respondió Román.

Y continuó: “Me metí en el club nuevamente, estoy un poco entretenido. Disfrutando mucho. La llevo bien porque soy de dormir poquito. Tratando de armar el equipo lo mejor posible y viendo si cumplimos el sueño de la gente de jugar bien y que el equipo ande cerca de ganar la Libertadores, que es lo que soñamos todos”.

Junto con Rodolfo Arruabarrena, Diego Forlán, Robert Pires y el mencionado Senna, Riquelme agregó: “Seguimos todos teniendo mucho cariño por el club, vivimos cosas muy fuertes. La familia del ‘Vasco’ sigue viviendo en Villarreal, Forlán tiene su casa, yo tengo la mía. Todos queremos mucho a nuestro club. Sufrimos mucho cuando perdimos esa semifinal, pero es nuestro club. A nosotros nos preguntan de qué equipo somos en Europa y decimos del Villarreal, con orgullo”.

EL APOYO DE RIQUELME A VILLARREAL ANTES DE LA SEMIFINAL

Ya metido en la actualidad del equipo, Román se mostró confiado con vistas al choque por la Europa League. “Creemos que vamos a tener posibilidades de llegar a esta final, ya que este Arsenal tiene muy buenos jugadores, pero no tienen a un Pires o un Henry. No tiene esos jugadores que tenían cuando jugaron contra nosotros”, recordó.

Además, valoró el potencial del actual Villarreal y la experiencia de su entrenador, Unai Emery, que ya ha ganado en tres ocasiones esta competición cuando era técnico del Sevilla: “El Villarreal lo está haciendo muy bien, tienen un técnico acostumbrado a ganar estos partidos y esta copa, la ganó varias veces con el Sevilla. Así que ojalá se repita esta vez”, apuntó.

RIQUELME Y SU PENAL ERRADO ANTE ARSENAL

“Tenía mucha ilusión de llegar a esa final de Champions, estaba convencido de que íbamos a ganarle al Arsenal. Fui a la conferencia de prensa con el entrenador y me acuerdo que declaré eso, que Arsenal no la iba a pasar bien. Era lo que sentía. En nuestra cancha éramos muy fuertes”, consideró.

Y enseguida siguió con un recuerdo que quisiera no haber vivido, porque le atajaron un penal que pudo ser clave para lograr el objetivo: “Ese penal no lo volví a ver y no creo que lo vuelva a ver. Me va a quedar siempre la sensación que teníamos que jugar esa final de Champions contra el Barcelona y creo que lo hubiéramos hecho bien”.

EL SALUDO FINAL DE RIQUELME A VILLARREAL

Para cerrar, Román se despidió con un sentido mensaje: “Quiero mandarle un beso a toda la gente del Villarreal. Disfruté mucho con el club, doy las gracias a cada compañero que tuve, a la gente del club, a todos los entrenadores que tuve y a la ciudad, a la que quiero mucho. Soy parte del club, el Villarreal es mi segundo club y quiero que siempre la vaya bien”.

Fuente: TyC Sports

