River: Gallardo mueve fichas pensando en su visita a Mendoza

La fecha FIFA obligará a Marcelo Gallardo a cambiar buena parte del once titular de River y el entrenador ya empezó a trabajar en el once que pondrá el sábado en Mendoza, cuando visite a Godoy Cruz desde las 21:15, con varias novedades, que van más allá de la idea de convertir a Enzo Pérez en defensor central ante las ausencias de Paulo Díaz -venía siendo el titular- y Robert Rojas -su suplente-.

You May Also Like