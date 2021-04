River: las dos dudas de Gallardo para jugar en Santiago

Las dos variantes que maneja el “Muñeco” son en la defensa y en el medio. En el fondo la duda está entre Héctor David Martínez o Jonatan Maidana, ya que el ex Defensa y Justicia viene de un duro golpe en el codo en la victoria ante Colón. La otra incógnita también viene por un choque sufrido en el triunfo ante el “Sabalero” y fue en la rodilla de Nicolás De la Cruz . El uruguayo salió en el complemento del partido en El Monumental, pero en la semana no le comprobaron ninguna lesión. Sería él o en su lugar, si Gallardo prefiere preservarlo, Jorge Carrascal.

