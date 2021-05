River, licencia para el plantel y la gran duda: qué pasará con Borré

Si River renovaba con Borré, debía pagarle 3 millones y medio de euros al Colchonero . Si el jugador queda libre, los españoles no cobrarán nada y si el colombiano luego extiende el vínculo pasado el 30 de junio caería muy mal, a tal punto que podría recurrir a la justicia. En River, por las dudas, preparan documentación que demuestre que siempre buscaron prolongar la relación contractual pero fue Borré el que no quiso .

