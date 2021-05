River no tendrá a Paulo Díaz y Enrique Bologna por secuelas del Covid-19

La decisión extradeportiva del seleccionado chileno de marginar a Díaz de las Eliminatorias Sudamericanas y hasta posiblemente de la Copa América 2021 sorprendió en River , ya que es un futbolista que habitualmente se entrena y es titular. En este sentido, la demora en la entrega de la lista de la ANFP no cayó para nada bien en el entorno del futbolista, que es cerrado y no quiso opinar al respecto.

