River: Quintero no fue a Ezeiza y sólo resta el anuncio del adiós

La decisión de que Quintero no se presente al entrenamiento también tuvo que ver con la modalidad que River adoptará a partir de hoy. El plantel quedará concentrado hasta el sábado en una especie de burbuja sanitaria y por medias de seguridad, el colombiano no podría ingresar al predio.

Juan Fernando Quintero no se presentó esta mañana al entrenamiento de River en Ezeiza y en las próximas horas quedaría oficializada su venta a Shenzhen, de China. El colombiano se había despedido el sábado de sus compañeros y se preveía que ya no regresara.

